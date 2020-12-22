Рок оркестр порадует хитами Rammstein

Аргументы Недели → Культура 13+

22 декабря 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

В клубе “ГлавСlub” 10 января в 19.00 представят необычное и долгожданного представление. Рок оркестр RockestraLive представит свою новую программу “Хиты группы Rammstein”. Сплетение красоты и торжественности классического оркестра со мощнейшим напором и драйвом музыки группы Rammstein - всё это стало возможно благодаря оркестру. Яркая шоу-программа с танцующим оркестром, массой интерактивов и хитами любимых исполнителей, среди которых: Amerika, Du Hast, Engel, Feuer Frei!, Ich tu dir weh, Ich will, Links 2-3-4, Mein Herz brennt, Radio, Sonn и многие другие, не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

RockestraLive – это уникальный коллектив, исполняющий современные рок-хиты симфоническим составом. За время своего существования оркестр успел провести 4 тура по России и выступить на лучших площадках Москвы.

Больше двух часов невероятного симфонического шоу в лучшем концертном клубе. Зрители смогут наглядно убедитесь что скрипки и виолончели способны высекать огонь, а валторны и тромбоны жечь напалмом. “ГлавClub” ждет всех 10 января.







