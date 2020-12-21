21 декабря свой юбилей празднует актриса Ольга Аросева
21 декабря 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 21 декабря, свой 95-й День рождения празднует советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР Ольга Аросева. Ее карьера началась в 1940-х гг. с фильма «Во имя жизни».
Аросева работала в Ленинградском театре комедии и в Театре сатиры, снималась в культовых фильмах. Несмотря на то, что в основном ей доставались второстепенные роли, она смогла создать множество ярких, полюбившихся зрителям образов. Наиболее известные фильмы с участием актрисы - «Девушка без адреса», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Кабачок 13 стульев», где покорила поклонников ролью пани Моники.
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