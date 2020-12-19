Писатель Роман Арбитман умер в больнице от коронавируса

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19 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Арбитман, фото facebook.com

От коронавируса умер Роман Арбитман - писатель-фантаст, публицист и автор статей для российских газет и журналов. Роману Арбитману было 58 лет. Мужчина ранее заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, был госпитализирован. Находился на лечении в больнице. Роман Арбитман скончался в ковидном госпитале.

О смерти Романа Арбитмана в соцсети сегодня недавно написал Александр Архангельский, литературовед, публицист, телеведущий, писатель, профессор и рассказал друг, петербургский публицист и депутат Борис Вишневский. "От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухом", - написал Архангельский в Facebook.

Борис Вишневский поделился, что Арбитман умер в "ковидном госпитале". "Я с Романом все время переписывался, мы давно были знакомы, очень дружили. Замечательный критик, исследователь зарубежной и отечественной фантастики. Писал, наверное, лучшие статьи о фантастике", - рассказал РБК Вишневский.

Роман Арбитман родился в 1962 году в Саратове. По его известному роману "Перемена мест", написанному в 1994 году, в 1999 году сняли сериал "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского" с Николаем Караченцевым в главной роли. Он был автором текстов для "Новой газеты" и журнала "Мир фантастики".

За минувшие сутки в России, по данным на 19 декабря, подтвердили 585 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция".