В театре «Скарабей» состоится новогодняя премьера

Аргументы Недели → Культура 13+

19 декабря 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

19 декабря в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится самая снежная премьера сезона - детский новогодний спектакль «Снегурушка и Морозко» (0+)

Сказочный микс по мотивам русских народных сказок «Снегурочка» и «Морозко». Сказка о том, как волшебная девочка из снега жила в обычной деревенской семье. Ну и конечно, не обойдется без чудес… ведь Дедушка Мороз уже ждёт встречи с детишками

Расписание спектаклей:

19, 20 и 25, 28 декабря в 12.00

26 - 27, 29 - 30 декабря в 10.00 и 12.00

31 декабря в 11.00

2 января в 11.00

3 января в 11.00 и 13.00

Билет на новогодний спектакль стоит 250 рублей.

Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5, тел. 775 22 28 - вахта, 89090703095 - заказ билетов, бронирование