В театре «Скарабей» состоится новогодняя премьера

19 декабря 2020, 07:42[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
19 декабря в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится самая снежная премьера сезона - детский новогодний спектакль «Снегурушка и Морозко» (0+)
Сказочный микс по мотивам русских народных сказок «Снегурочка» и «Морозко». Сказка о том, как волшебная девочка из снега жила в обычной деревенской семье. Ну и конечно, не обойдется без чудес… ведь Дедушка Мороз уже ждёт встречи с детишками
Расписание спектаклей:
19, 20 и 25, 28 декабря в 12.00
26 - 27, 29 - 30 декабря в 10.00 и 12.00
31 декабря в 11.00
2 января в 11.00
3 января в 11.00 и 13.00
Билет на новогодний спектакль стоит 250 рублей.
Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5, тел. 775 22 28 - вахта, 89090703095 - заказ билетов, бронирование
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