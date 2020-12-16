Новым худруком Театра Романа Виктюка назначен Денис Азаров

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16 декабря 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Азаров, фото: kino-teatr.ru

Новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Азаров. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду, 16 декабря, представил Азарова коллективу театра.

Директор театра Валерий Райков считает, новый худрук "Денис Азаров – это тот человек, который сможет обеспечить театру перспективу, который будет работать на его благо, сохранит все его сильные стороны и при этом привнесет сюда дополнительную энергию, потенциал, новые идеи".

По оценке Райкова, первые решения Азарова показывают, что он понимает уникальность театра, самобытность творческого направления и гармоничность коллектива.

34-летний Денис Азаров начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре.

По окончании режиссерского факультета ГИТИС с 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.

В 2016 году поставил оперу Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере". Эта опера получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из новых работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.

Роман Виктюк скончался 17 ноября.