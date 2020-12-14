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14 декабря 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Валентин Гафт, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В театре «Современник» попросили соблюдать меры безопасности на церемонии прощания с Валентином Гафтом. Гражданская панихида по народному артисту Валентину Гафту состоится во вторник, 15 декабря, на основной сцене театра «Современник».

Проститься с легендарным артистом, поэтом и современниковцем можно будет с 10:00 до 12:00. Проститься с Гафтом могут все его поклонники, но необходимо соблюдать меры безопасности, принятые из-за пандемии коронавируса.

«В этот печальный день мы просим вас не забывать о мерах безопасности и приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Искренне надеемся на понимание», - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети Вконтакте.

Вдова Гафта Ольга Остроумова назвала причину смерти актера. Он не смог восстановиться от инсульта.

Стас Садальский рассказал, что «ум и сознание» Валентина Гафта были «ясными до последнего», и ушел он достойно