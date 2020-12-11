В возрасте 77 лет скончался звезда сериала «Вечный зов» Николай Иванов
11 декабря 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
В пятницу, 11 декабря, стало известно, что из жизни ушел народный артист России Николай Иванов. Печальную информацию предоставили сегодня сотрудники Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева.
Уточняется, что Николая Иванова не стало в возрасте 77 лет. Он скончался от сердечной недостаточности после продолжительной болезни.
Отметим, что Николай Иванов являлся выпускником драматической студии при Ленинградском ТЮЗе. С начала 1960-х годов актер снимался в кино. Он запомнился зрителям по роли в сериале "Вечный зов", а также благодаря своим персонажам в картинах "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви" и других.
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