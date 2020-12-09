Фестиваль «Уральские пельмени» ждет гостей!

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9 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В эту субботу, 12 декабря в парке культуры им. Гагарина состоится IX фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».

Традиционная для Челябинска зимняя ярмарка в этом году пройдет с соблюдением усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кстати, южноуральский фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего», вошел в десятку лучших гастрономических событий России. Рейтинг был составлен аналитическим агентством «Турстат». Челябинский фольклорно-гастрономический фестиваль занял в нем почётное второе место, уступив только аналогичному фестивалю, проводимому в Ижевске.

В этом году к участию были приглашены не только производители пельменей. Свои работы представят мастера-ремесленники, а также мастера декоративно-прикладного творчества.

Отдельно стоит сказать о площадке из города Ирбит Свердловской области. На ней будет представлен самый большой самовар в России. Его объем 415 литров. Перемещается самовар на модернизированном под него мотоцикле. А следом везут самовар поменьше – с заваркой. Уникальность самовара подтверждена дипломом книги рекордов России. Все гости фестиваля смогут попробовать чай из этого чудо-самовара.

В этом году на фестивале пройдет 3 конкурса для участников торговых площадок: «Хвастушки», «Ярмарки краски», «Мастер пельменей».

Победители последнего будут определены по результатам заключения профессионального жюри по итогам дегустации.

Конкурс «Хвастушки» это конкурс на лучшее представление продукции фермеров – частушки, песни, слоганы, стихи.

В конкурсе «Этой ярмарки краски!» победителем станет тот, кто лучше других оформит свое торговое место.

Помимо традиционных пельменей в торговых рядах можно будет выбрать сыры, копчёности, мясную продукцию и сладости.

Открытие фестиваля «Уральские пельмени» в парке Гагарина 12 декабря в 12 часов.

Фестиваль проводится при поддержке Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области. Организаторы Фестиваля: Министерство культуры Челябинской области, Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Администрация города Челябинска, Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. Информационные партнеры фестиваля – медиахолдинг «Гранада Пресс», Первый Областной медиахолдинг,

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