Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 75-летием

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8 декабря 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Евгений Стеблов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 8 декабря, поздравил актера театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Сегодня Евгений Стеблов отмечает 75-летие. Владимир Путин назвал актера талантливым и востребованным как в кино, так и на театральной сцене. По мнению главы государства, артист в полной мере реализовал свой богатый творческий потенциал и снискал искреннюю симпатию публики и заслуженное профессиональное признание своими глубокими и запоминающимися работами. Президент России пожелал Стеблову доброго здоровья, вдохновения и успехов.

Напомним, Стеблов начал свою карьеру еще студентом театрального училища. В 1963 году он сыграл одну из главных ролей в картине "Я шагаю по Москве", которую снял Георгий Данелия. Кроме того, он запомнился зрителям ролями в фильмах "До свидания, мальчики", "По семейным обстоятельствам", "Сибирский цирюльник" и многих других.