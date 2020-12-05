Лия Ахеджакова рассказала о своих негативных мыслях

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5 декабря 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Лия Ахеджакова, фото: Russian Look

Звезда "Служебного романа", 82-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова призналась, что в последнее время ее постоянно посещают мысли о смерти. Она утверждает, что не сожалеет о прошлом.

Ахеджакова не считает тему смерти запретной или слишком депрессивной для спектаклей в театре. А вот к собственной кончине она относится по-другому. Об этом актриса рассказала в в эфире YouTube-шоу "Скажи Гордеевой". Лучшим временем в жизни Ахеджакова считает молодость, но жалеет, что та очень быстро закончилась. Пандемия и необходимость находиться в четырех стенах дались Ахеджаковой нелегко.

"А что такое смерть?" — спросила у нее Гордеева. "Еще не знаю, скоро узнаю, — быстро ответила Ахеджакова. — Все время думаю об этом, но только ничего не знаю".