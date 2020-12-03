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В Москве завершилась церемония прощания с Ириной Антоновой

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве завершилась церемония прощания с Ириной Антоновой
Ирина Антонова, фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

В четверг, 3 декабря, в Москве прошла церемония прощания с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой.Траурное мероприятие было проведено в закрытом формате в связи с ограничениями из-за коронавируса.

На церемонии присутствовал лишь близкий круг коллег и родных. Пришли проститься вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минкульта Ольга Любимова. Также церемонию посетили экс-министр культуры Владимир Мединский, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. В Белом зале музея прошло музыкальное посвящение памяти Ирины Антоновой в исполнении Юрия Башмета и ансамбля "Солисты Москвы". В последний путь Антонову проводили аплодисментами. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19 в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

НС

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