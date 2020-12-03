Михаил Боярский предложил не призывать артистов в армию

Аргументы Недели → Культура 13+

3 декабря 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://govoritmoskva.ru/news/255460/

Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист России Михаил Боярский выдвинул идею не призывать российских артистов в армию. По мнению актера и певца, специалисты в сфере культуры должны начинать работать, чем раньше, тем лучше.

«Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии», - высказал мнение Боярский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Народный артист России предложил вообще ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию.

Ранее сегодня появилась информация о Южной Корее, где власти решили давать отсрочку от службы в армии звёздам K-Pop-музыки и другим артистам, «преуспевшим в поп-культуре и искусстве».

Теперь там музыканты и другие деятели культуры смогут заниматься только карьерой до 30 лет. До этого решения властей отсрочка от армии полагалась только ведущим артистам, победителям конкурсов классической музыки и спортсменам, передаёт CNN.

На службу в армию Республики Корея призывают мужчин в возрасте от 18 до 28 лет на полтора года.

K-Pop — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.