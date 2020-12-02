Ушла из жизни актриса Нина Иванова, сыгравшая в фильме «Весна на Заречной улице»

Из жизни ушла актриса Нина Иванова, которая сыграла запоминающуюся роль учительницы Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице". Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Нина Иванова скончалась в минувший вторник, 1 декабря, в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой и режиссером пройдет 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы.
Отметим, что Иванова получила известность после того, как сыграла роль учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в картине режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице". Также она снялась в фильмах "Любовью надо дорожить", "Еще можно успеть", "Киевлянка" и других. Кроме того, Нина Иванова в качестве режиссера сняла несколько сюжетов для киножурнала "Ералаш".
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