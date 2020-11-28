Ушел из жизни участник группы «Дюна» Андрей Апухтин
28 ноября 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]
Ушел из жизни музыкант, который являлся участником группы "Дюна" Андрей Апухтин. Соответствующую информацию предоставила супруга лидера музыкального коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.
На своей страничке в социальной сети Сенчукова написала, что в группе "Дюна" невосполнимая утрата – скончался Андрей Апухтин. Наталья отметила, что он был замечательным человеком и музыкантом. "Слов нет", – написала артистка. Она также уточнила в комментариях, что причиной смерти является не коронавирус.
Уточняется, что музыкальная карьера Андрея Апухтина продолжалась тридцать лет.
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