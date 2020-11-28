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Аргументы Недели Культура 13+

Ушел из жизни участник группы «Дюна» Андрей Апухтин

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ушел из жизни участник группы «Дюна» Андрей Апухтин
синтезатор, pixabay.com

Ушел из жизни музыкант, который являлся участником группы "Дюна" Андрей Апухтин. Соответствующую информацию предоставила супруга лидера музыкального коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.

На своей страничке в социальной сети Сенчукова написала, что в группе "Дюна" невосполнимая утрата – скончался Андрей Апухтин. Наталья отметила, что он был замечательным человеком и музыкантом. "Слов нет", – написала артистка. Она также уточнила в комментариях, что причиной смерти является не коронавирус.

Уточняется, что музыкальная карьера Андрея Апухтина продолжалась тридцать лет.

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Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official)

ЕТ

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