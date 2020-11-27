Актер Джуд Лоу убежден, что во время съемок фильма «Заражение» ученые предсказали пандемию

Актер Джуд Лоу заявил, что эксперты предупреждали съемочную группу, работавшую над фильмом "Заражение" 2011 года, что пандемия, похожая на ту, о которой идет речь в картине, неизбежна в реальности.
Лоу признался, что у всех, кто работал над фильмом про борьбу человечества со смертельным вирусом, было полное ощущение, что все так и будет на самом деле. Авторитетные ученые утверждали, что рано или поздно нечто подобное действительно произойдет – вопрос был в том, когда именно это случится.
Британский актер также заметил, что сам фильм его очень напугал, но впоследствии он успокоился. Более того, когда в начале 2020 года в СМИ появилась первая информация о распространении COVID-19, Джуд Лоу не слишком сильно удивился.
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