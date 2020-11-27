Актер Джуд Лоу убежден, что во время съемок фильма «Заражение» ученые предсказали пандемию

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27 ноября 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Hollywood Reporter

Джуд Лоу, Mayer/face to face

Актер Джуд Лоу заявил, что эксперты предупреждали съемочную группу, работавшую над фильмом "Заражение" 2011 года, что пандемия, похожая на ту, о которой идет речь в картине, неизбежна в реальности.

Лоу признался, что у всех, кто работал над фильмом про борьбу человечества со смертельным вирусом, было полное ощущение, что все так и будет на самом деле. Авторитетные ученые утверждали, что рано или поздно нечто подобное действительно произойдет – вопрос был в том, когда именно это случится.

Британский актер также заметил, что сам фильм его очень напугал, но впоследствии он успокоился. Более того, когда в начале 2020 года в СМИ появилась первая информация о распространении COVID-19, Джуд Лоу не слишком сильно удивился.