Певцов показал поклонникам бицепс, комментируя слухи о своей «смерти»

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27 ноября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Певцов, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Певцов отреагировал на слухи о своей смерти в средствах массовой информации. Актер отметил, что чувствует себя отлично и призвал не публиковать преждевременные факты о нем.

«Все отлично, все хорошо. Смотрите: это бицепс», - обратился он к поклонникам. По его словам, это еще не самая лучшая физическая форма.

Певцов с иронией поблагодарил «средства массовой дезинформации» за внимание к своей персоне. Он считает, что у «непрофессиональных изданий» видимо все совсем плохо, раз они публикуют такие материалы.

Напомним, что текущей осенью актер был госпитализирован с пневмонией. При этом в СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что Певцов выбрал себе уже место на кладбище.

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