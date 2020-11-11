«Экспресс газета»: Певцов подготовил себе место рядом с могилой сына
11 ноября 2020, 19:55[ «Аргументы Недели» ]
Популярный актер Дмитрий Певцов распорядился, чтобы его погребение прошло на Троекуровском кладбище Москвы. Он уже приобрел там себе место, недалеко от могилы сына Даниила.
Об этом сообщает «Экспресс газета», ссылаясь на слова охранника погоста. Он рассказал, что вместе с женой Ольгой Дроздовой Певцов часто бывает на кладбище, они вместе ухаживают за могилой или просто недолго стоят.
Как пишет издание, на Троекуровском кладбище рядом с могилой Даниила действительно готово одно место, оно обнесено оградой и засыпано щебнем.
Напомним, в августе 57-летний актер Дмитрий Певцов был госпитализирован с пневмонией в больницу в поселке Коммунарка.
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