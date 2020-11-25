Автор учебника по английскому языку Наталья Бонк умерла в возрасте 96 лет

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25 ноября 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт Литературного института

Наталья Бонк, фото с сайта litinstitut.ru

Умерла автор легендарного учебника по английскому языку Наталья Бонк. Наталья Александровна Бонк - автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института, ушла из жизни 21 ноября. Ей было 96 лет.

О смерти Натальи Бонк сообщается на сайте Литературного института. «Наталья Александровна была единственным, неповторимым и замечательным педагогом, работавшим в нашем институте с 1993 года. Она была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам», - говорится в некрологе.

Напомним, в СССР все искали «учебник Бонка». В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник. В конце 90-х годов вместе с дочерью, Ириной Анатольевной Бонк, Наталья Александровна написала другой, снова ставший популярным учебник «Английский шаг за шагом», по которому и сегодня учат английский.