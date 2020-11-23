На посту – часовой детства

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23 ноября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

20 ноября в особняке Российского детского фонда, что на Армянском переулке, собрались истинные ценители классической русской литературы. Ведь именно здесь прошел Творческий вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Альберта Лиханова, «Часовой детства».

Пандемия внесла свои коррективы, поэтому большая часть выступающих присутствовала на мероприятии дистанционно через видеоконференцсвязь в ZOOM и трансляцией мероприятия на YouTube канале Российского детского фонда.

Благодаря современным технологиям на Творческом вечере могли присутствовать директора и представители библиотек из самых разных уголков нашей большой страны: Кирова и Иркутска, Воткинска и Ставрополи, Нижнего Новгорода и Ярославля. Победительница всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» Настя Кротова из города Усолье-Сибирское выразила благодарность любимому автору за книги, которые она в 6-ти летнем возрасте читает с упоением, и задала «профессорский» вопрос, как его охарактеризовал сам Лиханов, в чем писатель находит для себя вдохновение. «В маме, в папе, в памяти о них, в своих близких: жене, сыне и внуке», - ответил писатель.

Кстати сказать, внук писателя – профессиональный кинодокументалист Иван Лиханов представил на этом творческом вечере отрывок из нового фильма о своем заслуженном деде, который вскоре покажет канал ОТР.

Выступали на вечере, естественно, и руководители региональных отделений Российского детского фонда – В.Н. Скворцов (Челябинское отделение), Н.Н. Меркулова (Ленинградское областное отделение), Е.В. Суркова (Хабаровское отделение), Л.А. Васильева (Краснодарское отделение). Каждый говорил о том, что особенно волновало представителей региональных отделений: о подписании Конвенции ООН о правах ребенка, о благотворительной деятельности Альберта Лиханова, о работе Российского детского фонда и об организации Лихановских чтений.

В тот же день представитель генеральной прокуратуры от лица генерального прокурора РФ И.В.Краснова вручила Альберту Анатольевичу благодарность «За существенную помощь в укреплении законности и развитии системы прокуратуры Российской Федерации». За значительный вклад в сфере охраны здоровья детей Альберт Лиханов был награжден медалью Минздрава РФ «За заслуги перед отечественным здравоохранением». А генеральный директор АО «Издательство «Детская литература» В. А. Шаталин вручил Альберту Лиханову премию имени К.Г. Паустовского «Золотая роза». Все эти малые и большие знаки внимания означают лишь одно – русское общество и его государственные институты чтут своего замечательного современника – писателя и общественного деятеля – читают его книги, восхищаются его гражданской позицией.

Пресс-служба

Российского детского фонда