Умер Роман Виктюк

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17 ноября 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Роман Виктюк, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк умер во вторник, 17 ноября. Основатель и художественный руководитель Театра Романа Виктюка скончался на 85-м году жизни.

84 года Виктюку исполнилось 28 октября. Режиссер болел. Он заразился коронавирусной инфекций COVID-19 и находился в свой день рождения в больнице в реанимационном отделении.

Причина смерти артиста пока не названа. Дата и время прощания будут названы позже.

Роман Виктюк родился на Украине во Львове. Он ставил спектакли в различных театрах бывшего СССР, Европы и Америки. Театр Романа Виктюка — театр авторский, режиссерский. Само понятие возникло в начале 90-х. В 1991 году он открыл свою антрепризу спектаклем «М. Баттерфляй», который стал ярчайшим событием театральной жизни. Как написано на сайте театра, Роман Виктюк знаменит своим собственным неповторимым стилем, который стал началом для целого театрального направления.

17 ноября в Москве похоронили народного артиста Армена Джигарханяна.