Аскольд Запашный выписан из больницы

17 ноября 2020, 10:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный уже выписан из Первой градской больницы в Москве, куда был доставлен накануне вечером, сообщают журналисты.
В пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского ранее сообщили, что Аскольд Запашный попал в больницу в минувший понедельник, 16 ноября, из-за резкого скачка давления. В больнице представителям СМИ рассказали, что в настоящий момент дрессировщика в медицинском учреждении нет.
Ранее источники утверждали, что Запашный был госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой.
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