Аскольд Запашный выписан из больницы

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17 ноября 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Аскольд Запашный, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный уже выписан из Первой градской больницы в Москве, куда был доставлен накануне вечером, сообщают журналисты.

В пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского ранее сообщили, что Аскольд Запашный попал в больницу в минувший понедельник, 16 ноября, из-за резкого скачка давления. В больнице представителям СМИ рассказали, что в настоящий момент дрессировщика в медицинском учреждении нет.

Ранее источники утверждали, что Запашный был госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой.