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Аргументы Недели Культура 13+

Источник сообщил журналистам, что дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Источник сообщил журналистам, что дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали
Аскольд Запашный, Alexander Keltik/Russian Look

В ночь на вторник, 17 ноября, источник сообщил журналистам, что народного артиста России, дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали в Москве. 43-летнему мужчине якобы стало плохо вчера вечером.

Согласно информации источника, Аскольд Запашный был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы с болями в груди и пониженной температурой. К настоящему моменту информация о госпитализации дрессировщика не является подтвержденной.

Напомним, Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.

ЕТ

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