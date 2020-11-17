Источник сообщил журналистам, что дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали

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17 ноября 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Аскольд Запашный, Alexander Keltik/Russian Look

В ночь на вторник, 17 ноября, источник сообщил журналистам, что народного артиста России, дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали в Москве. 43-летнему мужчине якобы стало плохо вчера вечером.

Согласно информации источника, Аскольд Запашный был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы с болями в груди и пониженной температурой. К настоящему моменту информация о госпитализации дрессировщика не является подтвержденной.

Напомним, Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.