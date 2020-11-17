Источник сообщил журналистам, что дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали

В ночь на вторник, 17 ноября, источник сообщил журналистам, что народного артиста России, дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали в Москве. 43-летнему мужчине якобы стало плохо вчера вечером.
Согласно информации источника, Аскольд Запашный был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы с болями в груди и пониженной температурой. К настоящему моменту информация о госпитализации дрессировщика не является подтвержденной.
Напомним, Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.