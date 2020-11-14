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Пашинян: Джигарханян навсегда останется в истории

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пашинян: Джигарханян навсегда останется в истории
премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян днем в субботу, 14 ноября, выразил соболезнования в связи с кончиной актера Армена Джигарханяна. Артист ушел из жизни сегодня утром в возрасте 85 лет.

В телеграмме Пашинян отметил, что Джигарханян пользовался любовью и популярностью не только среди армян, но и среди других народов.

Армянский премьер подчеркнул, что своими ролями в фильмах "Здравствуй, это я!", "Собака на сене", "Тегеран-43", "Новые приключения неуловимых" и других артист навсегда останется в истории как "исключительный образ интеллигента и армянина". Никол Пашинян добавил, что разделяет горе семьи Армена Джигарханяна, его коллег и поклонников.

ЕТ

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