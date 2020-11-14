ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
глава Минкульта РФ Ольга Любимова, Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в субботу, 14 ноября, выразила соболезнования в связи со смертью актера Армена Джигарханяна. Артист скончался сегодня утром на 86-м году жизни.

Любимова отметила, что Джигарханян подарил зрителям немало гениальных ролей и образов замечательных героев в театре и кино. Его отличали универсальность и трудолюбие, а появление актера на экране всегда вызывало у зрителей неподдельную радость.

Министр культуры РФ подчеркнула, что Армен Джигарханян умел создавать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу –за это его любили и ценили коллеги и ученики.

ЕТ

В мире

Немецкий депутат Быстрон раскритиковал отношение Германии к РФ из-за Навального

Немецкий депутат Быстрон раскритиковал отношение Германии к РФ из-за Навального

Депутат Бундестага Пётр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии») прокомментировал позицию Германии по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили боевым веществом «Новичок». По его словам, это беспочвенная «атака на Россию».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью