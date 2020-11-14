Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

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14 ноября 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Минкульта РФ Ольга Любимова, Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в субботу, 14 ноября, выразила соболезнования в связи со смертью актера Армена Джигарханяна. Артист скончался сегодня утром на 86-м году жизни.

Любимова отметила, что Джигарханян подарил зрителям немало гениальных ролей и образов замечательных героев в театре и кино. Его отличали универсальность и трудолюбие, а появление актера на экране всегда вызывало у зрителей неподдельную радость.

Министр культуры РФ подчеркнула, что Армен Джигарханян умел создавать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу –за это его любили и ценили коллеги и ученики.