Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
14 ноября 2020, 12:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в субботу, 14 ноября, выразила соболезнования в связи со смертью актера Армена Джигарханяна. Артист скончался сегодня утром на 86-м году жизни.
Любимова отметила, что Джигарханян подарил зрителям немало гениальных ролей и образов замечательных героев в театре и кино. Его отличали универсальность и трудолюбие, а появление актера на экране всегда вызывало у зрителей неподдельную радость.
Министр культуры РФ подчеркнула, что Армен Джигарханян умел создавать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу –за это его любили и ценили коллеги и ученики.
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