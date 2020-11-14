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Амаяк Акопян заявил, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Амаяк Акопян заявил, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей
Амаяк Акопян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитый иллюзионист, 63-летний Амаяк Акопян в рамках разговора с журналистами рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей. Артист отметил, что на эту сумму прожить очень сложно.

Акопян заявил, что есть люди, которые помнят его, но есть и те, кого он не интересует. Иллюзионист обратил внимание на то, что ему до сих пор не дали никаких государственных званий, хотя его поклонники считают, что он должен быть народным артистом. 

По словам Амаяка Акопяна, за все заслуги ему назначили пенсию в 19 тысяч рублей. "Как хочешь, так и живи", – подчеркнул иллюзионист.

ЕТ

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