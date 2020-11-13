Кинокритик Николай Никулин оценил шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи» на получение «Оскара»

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13 ноября 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Кинокритик Николай Никулин оценил шансы фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» на получение американской кинопремии «Оскар». В пятницу, 13 ноября, стало известно, что фильм Кончаловского выдвинут на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

По мнению Никулина, этот фильм о советском прошлом может претендовать на приз, как лучший иностранный фильм. Как считает кинокритик, важна тематика, которая могла бы заинтересовать среднего американца. Николай Никулин рассказал, что «на советское прошлое, вообще на советскую эстетику есть определенный тренд в мировом кино».

Специалист напомнил, что Венецианский фестиваль ранее оценил фильм Кончаловского. »Для американцев это фильм не про Россию, это фильм вообще про борьбу с авторитарными режимами, про то, как эти режимы появились. Конечно, для демократического истеблишмента – так назовем тех людей, которые в основном сидят в оскаровском комитете – эта тема интересна и, возможно, картина имеет шансы», – сказал Николай Никулин в интервью радио Sputnik.