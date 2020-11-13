Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинут на «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвинут от России на американскую кинопремию «Оскар». Одну из главных ролей в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая, супруга режиссера.
Фильм «Дорогие товарищи!» посвящён событиям 1962 года в Новочеркасске Ростовской области. Это историческое событие известно как «Новочеркасский расстрел» демонстрации рабочих.
Картину снимали в Ростовской области и в павильоне в Лужниках. Фильм был показан на кинофестивале в Венеции и получил там специальный приз жюри. В широкий прокат картина вышла 12 ноября в Москве.
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О том, что фильм Кончаловского выдвинут на премию «Оскар», сообщили сегодня глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов и представитель The Walt Disney Company Russia Игорь Потапов.
Андрей Кончаловский заявил, что для него особенно дорого, что его коллеги - люди, большинство из которых родились при советской власти, - оценили этот фильм. Теперь вопрос в другом: насколько его попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом.
Это не первый фильм Кончаловского, который выдвинули от России на «Оскар». В 2016 году в шорт-лист «Оскара» вошел фильм режиссера «Рай», но картина не вошла в число номинантов на премию.