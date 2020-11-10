Гендиректор Большого театра прокомментировал новые ограничения: «лучше закрыть театр»

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10 ноября 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Большой театр, фото: pixabay.com

Гендиректор Большого театра Владимир Урин оценил новые ограничения, введенные в столице для сдерживания заболеваемости коронавирусом. По его мнению, 25-процентную заполняемость залов не выдержит никакая экономика.

Урин выразил уверенность, что «лучше закрыть театр».

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал сегодня в блоге на своем персональном сайте.