Скончался экс-лидер группы Uriah Heep Кен Хенсли

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5 ноября 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Кен Хенсли, Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look

В четверг, 5 ноября, стало известно, что знаменитый британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли ушел из жизни в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.

Информацию о кончине артиста предоставил его брат Тревор Хенсли. Мужчина заявил, что его родственник умер накануне вечером. Рядом с музыкантом в последние минуты находилась его супруга Моника. Тревор заявил, что его семья тяжело переживает трагическую и неожиданную утрату.

Уточняется, что Кен Хенсли будет кремирован на частной церемонии в Испании, поэтому публичные похороны проводиться не будут .