Скончался экс-лидер группы Uriah Heep Кен Хенсли

5 ноября 2020, 19:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
В четверг, 5 ноября, стало известно, что знаменитый британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли ушел из жизни в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.
Информацию о кончине артиста предоставил его брат Тревор Хенсли. Мужчина заявил, что его родственник умер накануне вечером. Рядом с музыкантом в последние минуты находилась его супруга Моника. Тревор заявил, что его семья тяжело переживает трагическую и неожиданную утрату.
Уточняется, что Кен Хенсли будет кремирован на частной церемонии в Испании, поэтому публичные похороны проводиться не будут .
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