Анна Нетребко рассказала, что сейчас происходит в Вене

Оперная певица Анна Нетребко сейчас находится в центре Вены. Стоя на балконе в одном из зданий, она рассказала, как сейчас обстоят дела в городе спустя несколько минут после окончания стрельбы.
Она успокоила поклонников, что с ней все хорошо. За происходящим своими глазами наблюдала соседка Нетребко: "она в панике: слышала стрельбу и крики, все бежали". Певица сообщила, что сейчас в городе очень тихо, все в ожидании новостей о произошедшем. "Они были совсем рядом – бегали с автоматами по мирной Вене и сеяли смерть... Как жаль невинных людей...", - отметила Нетребко.
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