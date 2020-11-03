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Анна Нетребко рассказала, что сейчас происходит в Вене

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анна Нетребко рассказала, что сейчас происходит в Вене
Анна Нетребко, фото: инстаграм певицы

Оперная певица Анна Нетребко сейчас находится в центре Вены. Стоя на балконе в одном из зданий, она рассказала, как сейчас обстоят дела в городе спустя несколько минут после окончания стрельбы.

Она успокоила поклонников, что с ней все хорошо. За происходящим своими глазами наблюдала соседка Нетребко: "она в панике: слышала стрельбу и крики, все бежали". Певица сообщила, что сейчас в городе очень тихо, все в ожидании новостей о произошедшем. "Они были совсем рядом – бегали с автоматами по мирной Вене и сеяли смерть... Как жаль невинных людей...", - отметила Нетребко.

МВД Австрии: один из стрелков в Вене был исламистским террористом.

НС

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