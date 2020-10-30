Дирижер Александр Ведерников скончался от COVID-19 в возрасте 56 лет

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30 октября 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

дирижер Александр Ведерников, Natalya Loginova/Russian Look

Заслуженный деятель искусств России, дирижер Александр Ведерников скончался из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

Согласно последней информации, Александр Ведерников ушел из жизни в возрасте 56 лет. Дирижер скончался в 52-й московской больнице. У деятеля культуры был коронавирус, врачи выявили у него стопроцентное поражение легких.

Отметим, что Ведерников с 2001 по 2009 являлся главным дирижером – музыкальным руководителем Большого театра. В 2018 году он стал главным дирижером Датской королевской оперы, а с февраля 2019 года находился на посту музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра в Санкт-Петербурге.