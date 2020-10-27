Режиссер Роман Виктюк попал в больницу с COVID-19

27 октября 2020, 22:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером во вторник, 27 октября, стало известно, что знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк заразился коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили ранее в его театре.
Согласно последним данным, 83-летний Роман Виктюк в настоящий момент находится в больнице. Представитель театра в беседе с журналистами подчеркнула, что диагноз у режиссера такой же, "как у многих во всем мире сейчас". Речь идет о коронавирусной инфекции.
Ранее сегодня стало известно, что коронавирусом нового типа заразился солист популярной группы "Би-2" Лева.
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