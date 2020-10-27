Путин назвал условие для оказания поддержки кинопрокатным предприятиям

Аргументы Недели → Культура 13+

27 октября 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кинозал, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин вечером во вторник, 27 октября, заявил, что прокатным кинопредприятиям можно было бы оказать поддержку в том объеме, в котором они демонстрируют российские картины.

В рамках заседания Совета по культуре и искусству, которое проходит сегодня в режиме видеоконференции, советник президента России Владимир Толстой выдвинул идею поддержать кинопрокатные предприятия, пострадавшие из-за пандемии COVID-19.

В ответ на это предложение Владимир Путин отметил, что можно было бы поддержать прокатные предприятия в том объеме, в каком они показывают именно российские картины. Владимир Толстой в свою очередь заметил, что именно об этом идет речь.