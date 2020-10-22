В Москве началось прощание с Ириной Скобцевой

Аргументы Недели → Культура 13+

22 октября 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актриса Ирина Скобцева, Juliya Khanina/Russian Look

Днем в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище в Москве началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой. Соответствующую информацию предоставили сотрудники СМИ.

Сообщается, что у гроба, окруженного венками из белых роз, находятся сын покойной Федор Бондарчук, его жена Паулина Андреева, внуки Константин Крюков и Сергей Бондарчук, актеры Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин, режиссеры Владимир Меньшов, Павел Чухрай и Алексей Учитель, а также другие деятели культуры.

Напомним, Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября в возрасте 93 лет. Актриса будет похоронена рядом со своим супругом – режиссером Сергеем Бондарчуком.