На 102-м году жизни умерла актриса, с которой рисовали диснеевскую Белоснежку
22 октября 2020, 14:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: THR
На 102-м году жизни скончалась известная актриса, хореограф, а также модель, с которой рисовали нескольких мультипликационных персонажей студии Walt Disney, Мардж Чемпион. Об этом сообщили журналисты.
Согласно информации, предоставленной сотрудникам СМИ инструктором по бальным танцам Пьером Дюлэйном, Мардж Чемпион не стало в минувшую среду, 21 октября. Причина смерти артистки не сообщается.
Отметим, что актриса и хореограф выступала на Бродвее и снималась в кино. Наиболее известными фильмами с ее участием являются "Плавучий театр" 1951 года и "Оставь девушку в покое" 1953 года. Кроме того, именно с Мардж Чемпион рисовали знаменитую диснеевскую Белоснежку из мультфильма 1937 года и Голубую Фею из "Пиноккио" 1940 года.
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