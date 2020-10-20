Партизаны не сдаются: культура Волгограда приспосабливается к новым условиям

Аргументы Недели → Культура 13+

20 октября 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Фото Фонд Семь Ветров

Культурная жизнь в Волгограде проходит партизанско-полулегальными методами. Театры репетируют, проводят генеральные прогоны, а когда эти спектакли увидят зрители – никто не может понять. От симфонической музыки осталось одно сплошное телевидение, да и то зависло на паузе. Еле теплится выставочная жизнь – музеям работать разрешено, но с кучей ограничений и требованиями масочно-перчаточного режима.

Волгоградский кукольный театр отчитался о готовности спектакля «Пиковая дама» по Пушкину. Увидели его только пара знакомых журналистов. Говорят, адресован взрослой публике и представляет атмосферный Петербург, всё получилось, спектакль замечательный. Верю, потому что режиссер-постановщик – Карен Нерсисян отработал в Волгограде по приглашению. Этот Вжик армянского народа колесит по городам и весям, оставляя после себя прекрасные следы прекрасного театра. Почти два года назад он подарил Волгограду «Ночь перед Рождеством» все в том же кукольном, и это было здорово! В этот раз на премьерный прогон пригласили лишь Пушкина, Гоголя, да Наталью Николаевну Гончарову. Их портреты разместили на спинках кресел в зале. Э, Карен Нерсисян, могли бы хоть Грибоедова добавить. Театр сообщает, что спектакль увидят «и другие», как только позволит эпидобстановка.

Чувствуется, психанул волгоградский ТЮЗ. После многочисленных слухов о вспышке коронавируса в театре, труппа сдала анализы, получила отрицательные тесты и укатила на собственном автобусе, подаренном к юбилею, на гастроли в Казань. Наслали видеоотчётов, где счастливые артисты кланяются настоящей публике в зале. Публика тоже выглядит счастливой.

Виртуальный концертный зал открылся в универсальной научной библиотеке. Как только снимут ограничения, там обещают провести шесть симфонических концертов – в записи или прямой трансляции из Московской филармонии. «Волгоградцы и гости города-героя на Волге смогут наслаждаться шедеврами мировой музыки, не покидая территорию области», - сообщает комитет культуры ВО. Сомнительное удовольствие, или уж точно ничуть ни халва, сколько не говори.

Есть, есть, одно событие, которое, кажется, должно не только скрасить, но и озарить провинциальную культурную жизнь! Настоящая выставка. 23 октября в музее Машкова благотворительный фонд Семь Ветров представит персоналку Станислава Азарова. Более ста работ – офорты, линогравюры, монотипии, живопись, рисунки и произведения, созданные при помощи мастерского смешения графики, живописи и коллажа.

Выставка называется «Стас Азаров. Не Фома. Не Яремчук». Чуть более года назад московские журналисты рассказали о художнике Фоме Яремчуке в статье «В поисках гения из советской психушки». Художник представлен в зарубежных галереях, работы продаются дорого и ценятся коллекционерами современного искусства. И какую биографию подлецу Фоме написали, чтобы заантуражить цены! Есть два великолепных альбома и умные статьи известных искусствоведов.

Расследование столичных журналистов привело в Волгоград, в мастерскую Стаса Азарова. Он рисовал – у него покупали. Судя по образу жизни и положению Стаса, совсем за другие деньги. Ну, так в рынке живем. Да и настоящий художник – это не про деньги.

Несмотря на всю эту новомодь, Азаров, действительно, хороший художник. По крайней мере, я так вижу и делюсь впечатлением с вами. А своё составляйте сами.

Учитывая, что над выставкой колдует волшебная Любовь Яхонтова, охотно верю словам анонса, что «у зрителя возникает удивительная осцилляция реальности и вымысла - сочетание рафинированной элегантности и жесткого гротеска, предельной ясности и удивительной недосказанности создает целый мир обладающий множеством дополнительных измерений».

В самом деле, не на выставку же Никаса Сафронова в Волгограде ходить, которая по многочисленным просьбам зрителей продлевалась несколько раз. И кто эти «многочисленные просьбы»? Похоже, те же самые сторонники московского времени.