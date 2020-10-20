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Владимир Конкин назвал бредом слухи о романе с его директором

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Конкин назвал бредом слухи о романе с его директором
Владимир Конкин, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Заслуженный артист России Владимир Конкин в беседе с кp.ru прокомментировал информацию, которую распространили многие СМИ, о романтических отношениях со своим концертным директором Еленой Переслени.

Актера обвиняли в том, что сразу после смерти жены он стал встречаться с Еленой. Якобы коллега актера разрушила его семью и послужила причиной болезни супруги. Концертного директора обвиняли также в том, что она могла отрицательно влиять на отношения Владимира Конкина с дочерью Софьей.

Актер назвал все это фейковыми новостями и полным бредом. Адвокатом семьи актера Юлией Нитченко подготовлены иски против недобросовестных СМИ.

Елена Переслени счастлива в браке, с Конкиным у них только профессиональные отношения.

Ранее стало известно, о чем беседовал следователь шесть часов с Владимиром Конкиным.

НС

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