В Москве началось прощание с актером и режиссером Николаем Губенко
19 августа 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В московском театре "Содружество актеров Таганки" утром в среду, 19 августа, началось прощание с Николаем Губенко. Артист и режиссер ушел из жизни в минувшее воскресенье, 16 августа, в возрасте 78 лет.
Гроб с телом актера установлен на сцене театра "Содружество актеров Таганки", основателем которого он являлся. Вокруг находятся цветы и венки от президента России Владимира Путина, администрации президента, Союза театральных деятелей, а также московских театров. На экране демонстрируются кадры из картин с участием Николая Губенко и фотографии из его семейного архива.
Известно, что позже Губенко будет похоронен на Кунцевском кладбище.
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