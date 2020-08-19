В Москве началось прощание с актером и режиссером Николаем Губенко

Аргументы Недели → Культура 13+

19 августа 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Николай Губенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В московском театре "Содружество актеров Таганки" утром в среду, 19 августа, началось прощание с Николаем Губенко. Артист и режиссер ушел из жизни в минувшее воскресенье, 16 августа, в возрасте 78 лет.

Гроб с телом актера установлен на сцене театра "Содружество актеров Таганки", основателем которого он являлся. Вокруг находятся цветы и венки от президента России Владимира Путина, администрации президента, Союза театральных деятелей, а также московских театров. На экране демонстрируются кадры из картин с участием Николая Губенко и фотографии из его семейного архива.

Известно, что позже Губенко будет похоронен на Кунцевском кладбище.