Путин и Собянин выразили соболезнования семье Николая Губенко

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16 августа 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Губенко, фото с сайта: gubenko.mos.ru

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования семье заслуженного артиста России, художественного руководителя «Содружества актеров Таганки», депутата Мосгордумы Николая Губенко. Николай Губенко не дожил до своего дня рождения один день. 17 августа ему исполнилось бы 79 лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков передал слова Владимира Путина: «Светлая память об актёре навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и учеников».

«Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком. Соболезную родным и близким», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти Николая Губенко пока не называется. Известно, что весной артист и его супруга Жанна Болотова переболели коронавирусом. Напомним, в 2005 году Николай Губенко стал депутатом Мосгордумы от КПРФ, с 2009 года занимал пост заместителя председателя фракции. Губенко был последним министром культуры СССР.