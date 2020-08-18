Ямпольская заявила о недопустимости отсева учащихся из ДШИ на раннем этапе обучения

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18 августа 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Ямпольская. Фото: сайт ГД.

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская считает, что идея введения персонифицированных сертификатов дополнительного образования является перспективной, но не в отношении детских школ искусств (ДШИ).

Ямпольская считает недопустимой практику «отсева» детей на самом раннем этапе обучения, как и слияние ДШИ с иными образовательными организациями дополнительного образования, такими как дома детского творчества, центры развития детей, дома культуры.

Парламентарий также заявила, что «образование и воспитание – это слишком серьезные вопросы, чтобы деньги здесь просто «шли за ребенком», а занятия всего лишь «соответствовали его вкусам».

«Развитие вкуса – обязанность взрослых людей по отношению к людям маленьким и обязанность в том числе государства. Получив образование, личность двигает страну вперед, обеспечивает то самое прорывное развитие, о котором мы много говорим», – добавила депутат.