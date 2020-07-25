Депутат МГД Мария Киселева: Важно разделять искусство граффити и примитивное варварство

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25 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: граффити в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Депутат Мосгордумы Мария Киселёва заявила, что необходимо продолжать работу по введению современного искусства в правовое поле, чтобы максимально упростить согласование нанесения надписей и изображений на стены для уличных художников.

«Такие художественные объекты становятся частью городского визуального образа на законной основе», - пояснила она.

Киселева отметила, что нужно беречь лучшие образцы стрит-арта. По ее словам, общественности и депутатам уже удалось спасти стихограмму Пригова на стене многоэтажного дома в Москве. Киселева добавила, что «искусство граффити» важно отделять от «примитивного варварства». Она считает, что стрит-арт способен решать социальные задачи.

«Я не разделяю опасений творческой общественности, что якобы консервативная и жестокая цензура не допустит 99% их замыслов к реализации», - подчеркнула она.

Депутат объяснила, что Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей и изображений контролирует соблюдение законодательства РФ и прав собственников жилья.