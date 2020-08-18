Источник назвал дату и место прощания с Валентиной Легкоступовой
18 августа 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем во вторник стало известно, когда состоится прощание с российской певицей Валентиной Легкоступовой. Знаменитая артистка скончалась в одной из столичных клиник 14 августа на 55-м году жизни.
Согласно данным источника, прощание с Валентиной Легкоступовой состоится в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12.00 и будет проводиться в закрытом режиме. Эту информацию предоставили журналистам сотрудники пресс-службы ГУП "Ритуал".
Напомним, ранее дочь Легкоступовой заявила, что перед смертью ее мать находилась в коме.
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