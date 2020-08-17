Вдовец Легкоступовой рассказал о желании певицы развеять ее прах над Тенерифе с яхты

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17 августа 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Легкоступрва, фото: vk.com/legkostupovavalentina

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов принял участие в шоу телеведущего Андрея Малахова и рассказал о желании супруги развеять ее прах над островом Тенерифе с яхты. Недавняя новость о скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой шокировала ее коллег и друзей.

Некоторые подруги артистки подозревали ее мужа Юрий в том, что он избивал певицу. Легкоступовой было 54 года. Она лишь месяц назад оформила отношения с Фирсовым и даже обвенчалась.

Известно, что Валентина Легкоступова жила на острове Тенерифе, занималась на Канарах недвижимостью. Но потом решила вернуться в Москву, виллу на Тенерифе продала.

"МК" написал об исчезновении вдовца Легкоступой. Но правоохранители предположили, что это пиар-ход для шоу на телевидении. Так и есть. Фирсов появился у Малахова. Он клялся, что Валентина просила его лично развеять ее прах над Тенерифе с яхты. "У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти", - поделился Фирсов.



По данным от источника, следователи в связи со смертью Валентины Легкоступовой составили для СМЭ (судмедэкспертиза) дополнительные вопросы о характере падения, связи травмы, её тяжести и связи полученных повреждений со смертью певицы. В настоящее время экспертиза ещё не завершена.