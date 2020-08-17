Названа дата и место похорон Николая Губенко

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17 августа 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Николай Губенко, фото с сайта Мосгордумы

Народного артиста РСФСР, последнего министра культуры СССР, создателя театра "Содружество актеров Таганки", вице-спикера Мосгордумы от КПРФ Николая Губенко похоронят 19 августа на Кунцевском кладбище в Москве.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что церемония прощания с Николаем Николаевичем пройдет в среду, 19 августа, в его театре "Содружество актеров Таганки". Затем в 15:00 его похоронят на Кунцевском кладбище.

Николай Губенко умер в воскресенье, 16 августа. Сегодня ему исполнилось бы 79 лет.

Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. Артист - выпускник ВГИК. Первое место его работы - Театр на Таганке. Он был министром культуры СССР с ноября 1989 года.

После возвращения режиссера Юрия Любимова в Москву в 1993 году произошел конфликт в труппе театра, после чего был создан новый театр "Содружество актеров Таганки".

Вместе со своей женой актрисой Жанной Болотовой весной Губенко переболел коронавирусом.