Кай Метов сообщил о «тайной свадьбе» с молодой невестой

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7 августа 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Кай Метов и Анастасия Рожкова, Instagram

Российский певец Кай Метов рассказал, что готовится к свадьбе с актрисой Анастасией Рожковой. По его словам, о торжественной церемонии бракосочетания никто не узнает – «это будет тайна».

«Счастье любит тишину … Это тайна. В этот день с нами рядом будут только самые близкие люди», - поделился он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, 55-летний исполнитель отметил, что Рожкова быстро нашла общий язык с его близкими и тремя детьми от первой супруги Натальи. Однако Метов не исключает, что с актрисой у них появятся новые наследники: «Мы очень хотим детей и работаем над этим».

Известно, что возлюбленная артиста младше него на 28 лет.