Кай Метов сообщил о «тайной свадьбе» с молодой невестой
7 августа 2020, 19:55[ «Аргументы Недели» ]
Российский певец Кай Метов рассказал, что готовится к свадьбе с актрисой Анастасией Рожковой. По его словам, о торжественной церемонии бракосочетания никто не узнает – «это будет тайна».
«Счастье любит тишину … Это тайна. В этот день с нами рядом будут только самые близкие люди», - поделился он в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, 55-летний исполнитель отметил, что Рожкова быстро нашла общий язык с его близкими и тремя детьми от первой супруги Натальи. Однако Метов не исключает, что с актрисой у них появятся новые наследники: «Мы очень хотим детей и работаем над этим».
Известно, что возлюбленная артиста младше него на 28 лет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.