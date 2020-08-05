Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Пол Маккартни рассказал о причине распада The Beatles

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: GQ

Пол Маккартни рассказал о причине распада The Beatles
The Beatles, imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de

Один из основателей легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни рассказал о причине распада коллектива. Ливерпульская четверка официально прекратила совместную работу в 1970 году.

Маккартни в беседе с журналистами опроверг распространенное мнение о том, что на момент распада группы ее участники буквально ненавидели друг друга. Музыкант подчеркнул, что на самом деле члены коллектива являлись настоящей "семьей", в которой, однако, были споры и разногласия.

По словам Пола Маккартни, "одни хотели делать что-то одно, а остальные  – что-то другое". Гитарист и вокалист The Beatles отметил, что после одной из таких ссор участники группы приняли решение перестать работать вместе.

ЕТ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью