Пол Маккартни рассказал о причине распада The Beatles

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5 августа 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: GQ

The Beatles, imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de

Один из основателей легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни рассказал о причине распада коллектива. Ливерпульская четверка официально прекратила совместную работу в 1970 году.

Маккартни в беседе с журналистами опроверг распространенное мнение о том, что на момент распада группы ее участники буквально ненавидели друг друга. Музыкант подчеркнул, что на самом деле члены коллектива являлись настоящей "семьей", в которой, однако, были споры и разногласия.

По словам Пола Маккартни, "одни хотели делать что-то одно, а остальные – что-то другое". Гитарист и вокалист The Beatles отметил, что после одной из таких ссор участники группы приняли решение перестать работать вместе.