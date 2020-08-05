Пол Маккартни рассказал о причине распада The Beatles
5 августа 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: GQ
Один из основателей легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни рассказал о причине распада коллектива. Ливерпульская четверка официально прекратила совместную работу в 1970 году.
Маккартни в беседе с журналистами опроверг распространенное мнение о том, что на момент распада группы ее участники буквально ненавидели друг друга. Музыкант подчеркнул, что на самом деле члены коллектива являлись настоящей "семьей", в которой, однако, были споры и разногласия.
По словам Пола Маккартни, "одни хотели делать что-то одно, а остальные – что-то другое". Гитарист и вокалист The Beatles отметил, что после одной из таких ссор участники группы приняли решение перестать работать вместе.
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