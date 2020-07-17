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17 июля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NME

Ринго Старр и Пол Маккартни, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Бывшие участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый мини-альбом. Знаменитые музыканты уже много лет планировали вновь поработать в студии вместе.

Маккартни и Старр подготовили новую версию песни "A Beautiful Night". Благодаря Ринго появится и музыкальный клип на данную композицию, а также новый мини-альбом с этим треком.

По словам Маккартни, они со Старром не так много сотрудничали за рамками The Beatles, поэтому решили, что было бы здорово создать что-нибудь вместе. Пол уточнил, что во время работы все сразу пошло, "как в старые добрые времена". "Это было прекрасно... настоящее волшебство, мы оба были очень рады", – уточнил музыкант.