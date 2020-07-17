Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый мини-альбом
17 июля 2020, 12:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: NME
Бывшие участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый мини-альбом. Знаменитые музыканты уже много лет планировали вновь поработать в студии вместе.
Маккартни и Старр подготовили новую версию песни "A Beautiful Night". Благодаря Ринго появится и музыкальный клип на данную композицию, а также новый мини-альбом с этим треком.
По словам Маккартни, они со Старром не так много сотрудничали за рамками The Beatles, поэтому решили, что было бы здорово создать что-нибудь вместе. Пол уточнил, что во время работы все сразу пошло, "как в старые добрые времена". "Это было прекрасно... настоящее волшебство, мы оба были очень рады", – уточнил музыкант.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.