Сэр Пол Маккартни написал новую книжку для детей

Новая детская книга участника группы The Beatles Пола Маккартни, получившая название "Привет, дедуля!" (Hey Grandude!), стала доступна читателям. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте музыканта.

Напомним, в 2005 году Маккартни уже стал соавтором произведения для детей. Вместе с писателем Филипом Ардой он издал книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", в которой рассказывается о приключениях белки.

Герой нынешней книги - дедушка, который отправляется на поиски приключений со своими внуками и волшебным компасом. Пол Маккартни рассказал, что "grandude" его называют собственные внуки, которых у музыканта восемь.

Всего в книге 32 страницы, иллюстрации к историям про дедушку сделала канадская художница Кэтрин Дарст. Кроме того, как сообщает BBC News, Маккартни также записал аудиоверсию своей новой книги с музыкальным аккомпанементом.