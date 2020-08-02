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В Австрии осторожно провели крупный фестиваль

, 17:56 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the guardian

В Австрии осторожно провели крупный фестиваль
Зальцбургский фестиваль на фото globallookpress.com/ Steffi Adam via www.imago-images

Не помешал, но внес коррективы. В Австрии состоялся крупнейший музыкальный фестиваль. Играли классику.

Фестиваль в Зальцбурге относят к разряду крупнейших. Нынешнее мероприятие было юбилейным — сотым. Поэтому даже пандемия не помешала его проведению. Она лишь внесла коррективы.

«Организаторы были вынуждены отложить многие концерты, оперы и театральные постановки в результате пандемии COVID-19 и вместо этого составили гораздо более изящную программу», — сообщает западная пресса.

Обычно фестиваль проходит на соборной площади. Но в этот раз гроза загнала всех в закрытый концертный зал. Зрители закрывали лица масками.

Обычно Зальцбург собирает около 230 тысяч зрителей. Коронавирус провел свой отсев. В продажу выпустили только 80 тысяч билетов. Все они были персонализированы. Это было нужно, чтобы отследить возможные контакты зрителей. Если у кого-то из них после фестиваля обнаружился коронавирус, можно было бы найти источник.

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