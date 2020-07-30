Главрежем краснодарского драмтеатра назначен Арсений Фогелев

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30 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Арсений Фогелев. Фото: Татьяна Зубкова

В Краснодарском театре драмы заявили о назначении нового главного режиссёра. Им стал ведущий артист и режиссер Арсений Фогелев. Театралам он, в частности, известен как основатель и художественный руководитель независимого «Одного театра». На этой должности он сменит Констатина Демидова, который покинул свой пост 15 июля.

Фогелев получил актёрское образование в Ярославском государственном театральном институте, с 2007 года играет в краснодарском драмтеатре. Зрителю известен по ролям в спектаклях «Ревизор» (Хлестаков), «Мещане» (Пётр), «Слуга двух господ» (Труффальдино) и прочих. Также его успели запомнить и как режиссера-постановщика (спектакли: «По имени господин» Ф. Лёле, «Свеча» по рассказу К. Симонова, «Конек-Горбунок» П. Ершова). В 2011 году он стал членом Союза театральных деятелей РФ, а в 2016 выпустил в качестве руководителя актёрский курс.

Одна из постановок Фогелева на сцене «Одного театра» - спектакль «С училища» претендовала на премию «Золотая маска-2019». Артисту и режиссёру присвоено звание «Заслуженного артиста Кубани».

В пресс-службе драмтеатра отмечают, что Фогелев выступил с рядом инициатив во время вызванного распространением коронавирусной инфекции карантина и тем помог театру в трудное время: он был режиссёром и ведущим онлайн-гостиной театра.